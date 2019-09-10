РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 сен. В подмосковной Балашихе во вторник стартовал турнир по мини-футболу к 90-летию Московской области, школьные команды горокруга соревнуются на призы Мособлдумы и администрации муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Торжественное открытие турнира, посвященного 90-летию Московской области, состоялось во вторник на стадионе спортивной школы олимпийского резерва «Метеор». За право стать лучшими будут бороться 24 команды. Участники – юноши 2005 – 2006 годов рождения. Соревнования пройдут в двух зонах: на стадионе «Метеор» сыграют 14 команд из Балашихи, а на стадионе СК «Орион» игры проведут 10 команд из Железнодорожного.

«Этот турнир посвящается 90-летию Московской области. В нашем регионе особое внимание уделяется укреплению здоровья детей и подростков, вовлечению их в регулярные занятия физической культурой и спортом. Уверен, что это соревнование станет важным шагом в популяризации и развитии детского футбола», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что это поможет выявить талантливых футболистов, которыми со временем будет гордиться Балашиха, Московская область и вся страна.

Заместитель председателя Комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александр Легков, приветствуя участников турнира, пожелал им успеха, азартной спортивной борьбы и поблагодарил организаторов мероприятия, администрацию Балашихи и руководство общеобразовательных учреждений за подготовку важного и интересного состязания.

«Пусть победит сильнейший!» – заключил Легков.

Во вторник уже провели игры первого предварительного этапа в 2-х группах А и В где участвовали 8 команд. Игры проводят по круговому принципу «каждый с каждым». Продолжительность игры 20 минут. По итогам 1-го этапа определяются 2 победителя (по одному из каждой группы).

По словам организаторов турнира, игры второго предварительного этапа в группах С и D стартуют 11 сентября. Третий этап пройдет 13 сентября. Финальные игры состоятся 14 сентября. Победитель получит приз Мособлдумы – сертификат на строительство школьного футбольного стадиона.