РИАМО - 10 сен. Московская областная аварийно-восстановительная служба проверила тепловые сети в Хотькове Сергиево-Посадского округа, а также в округах Пущино и Кашира, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

На данных сетях специалисты МОС АВС совместно с муниципальными комиссиями провели гидравлические испытания.

«Всего было проверено более 43 погонных километров теплопроводов», — говорится в материале.

Диагностика показала, что состояние теплосетей удовлетворительно, что означает, что они готовы к эксплуатации в грядущее холодное время года.