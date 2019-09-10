РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. В подмосковных Люберцах в жилом комплексе «Гоголь Парк» начали строительство дома, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Дом строится на улице 8 Марта в городском округе Люберцы на территории жилого комплекса «Гоголь Парк». Застройщиком объекта выступило ООО «СЗ «ДОМГРАД».

«Инспекторы выйдут с первой проверкой на объект 5 ноября 2019 года», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Дом площадью около 17 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 245 квартир. Жилая площадь здания составит более 9 тыс квадратных метров. Площадь встроенных и офисных помещений здания составит порядка 2,2 тыс квадратных метров.

Строительство жилого дома застройщик планирует завершить в I квартале 2021 года.