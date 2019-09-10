РИАМО - 10 сен. Парк машин столичного проекта «Добрый автобус» увеличился до 10 штук с момента основания, популярность проекта выросла настолько, что желающим принять в нем участие приходится записываться в очередь, сообщила глава Центра добрых дел Сабина Цветкова.

«Когда мы только начинали, у нас был только один автобус. Очень быстро мы поняли, что с ним нужно работать без праздников и выходных. До сегодняшнего дня у «Доброго автобуса» осталась такая традиция. На сегодняшний день проект настолько сильно расширился, что автобусов стало 10», - сказала Цветкова в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что проект настолько популярный, что в каждом регионе уже сформировалась очередь.