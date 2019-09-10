РИАМО - 10 сен. Московский окружной военный суд признал виновными Анзора Тлупова, Бахтовара и Манучехра Туйчиевых в подготовке терактов, участии в террористической организации и изготовлении взрывчатых веществ, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области.

«7 июня 2018 года в городе Москве оперативными сотрудниками УФСБ при силовой поддержке сотрудников полиции осуществлено задержание Туйчиева Б.А. и Тлупова А.М. Одновременно с этим в городе Иваново задержан и конвоирован в город Москву их сообщник - Туйчиев М.А. (брат Туйчиева Б.А.)», - говорится в сообщении.

Следствие по их делу длилось больше года. По имеющимся данным, они планировали совершить серию террористических актов и начали готовиться к их осуществлению. Целями стала транспортная инфраструктура Московского региона, а также подвижной состав Ярославского и Павелецкого направлений МЖД.

Бахтовар Туйчиев вербовал рекрутов для запрещенной на территории РФ террористической организации, а также переправлял их на Ближний Восток.

Суд рассмотрел дело и приговорил Бахтовара Туйчиева к 15 годам заключения в колонии строго режима, а его брата и пособника Манучехра Туйчиева - к 10 годам. Анзора Тлупова приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Приговор суда уже вступил в законную силу.