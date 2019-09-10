РИАМО - 10 сен. Центр организации дорожного движения столицы подготовил два паркона с героями мультфильма «Ну, погоди!», которые будут ездить по маршрутам рядом со школами, в будущем могут запустить еще несколько таких автомобилей, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

На автомобилях изображены Заяц и Волк - главные герои мультфильма «Ну, погоди!» - и призыв «Переходи дорогу на зеленый. Смотри по сторонам».

«Центр организации дорожного движения подготовил два паркона, которые будут ездить по маршруту рядом со школьными учреждениями и привлекать внимание учащихся к простым правилам дорожного движения. Не секрет, что дети получают травмы на дороге, когда не соблюдают простые правила - переход на зеленый свет светофора», - сказал Чернов.

По его словам, сейчас уже действуют два паркона с детскими рисунками. В будущем возможен запуск еще нескольких автомобилей.

«Я думаю, что это один из перспективных интересных проектов. Эти персонажи были выбраны не зря - 50 лет исполняется мультфильму «Ну, погоди!». Они могут привлечь внимание детей и способствовать соблюдению правил дорожного движения у школ. <...>. Мы с коллегами подумаем о том, какие популярные герои могут быть размещены. Я думаю, что на бортах появятся и другие персонажи. Выбор был очевиден, учитывая круглую дату персонажей», - отметил руководитель детского центра «Союзмультфильма» Алексей Покровский.

Во время презентации парконов некоторые дети рассказали о своих пожеланиях к оформлению новых автомобилей – с героями популярных кинолент «Трансформеры» и «Звездные войны».