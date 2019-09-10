РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. В подмосковном Подольске начались работы по расширению участка проезжей части на улице Железнодорожная в районе развязки путепровода на улице Комсомольской, сообщается на сайте администрации городского округа.

В июле начался ремонт путепровода, проходящего через пути Московской железной дороги на улице Комсомольская. Государственный заказчик, ГБУ Московской области «Мосавтодор», заключил госконтракт с компанией ООО «СТРОЙСОЮЗ М» на выполнение данных работ, их окончание планируется к 31 марта 2021 года. Из бюджета Московской области на ремонт выделено свыше 190 миллионов рублей.

«Администрация Подольска заключила договор с подрядной организацией ООО «А-Строй», которая приступила к выполнению работ по расширению участка проезжей части на улице Железнодорожная в районе развязки путепровода на улице Комсомольской. На время проведения работ движение по путепроводу ограничено и организовано по одной полосе движения в каждую сторону», – говорится в сообщении.

В рамках контракта подрядная организация выполнит ремонт опор и балок, асфальтобетонного покрытия, переустройство тротуаров и лестничных сходов, а также гидроизоляции, установку новых металлических барьерных ограждений и перил.

«Расширение проезжей части предполагает выделение третьей полосы для левого поворота на путепровод и увеличение пропускной способности автодороги для того, чтобы транспортные средства, собирающиеся поворачивать налево, не создавали помех автомобилям, движущимся в прямом направлении по улице Железнодорожная в сторону Южного поселка», – сказал заведующий отделом администрации по транспортному обслуживанию населения Александр Городничев.

Капитальный ремонт на этом путепроводе проводился порядка 26 лет назад. Объект очень важный, рядом находится железнодорожная станция Подольск, порядка пяти учреждений среднего и высшего образования. Путепроводом ежедневно пользуется около 70 тысяч жителей. Путепровод длиной 168 метров является единственным быстрым и удобным способом пересечь железнодорожные пути в восточной части города как для водителей, так и для пешеходов.