РИАМО - 10 сен. На портале «Добродел» завершили голосование жителей Подмосковья по вопросу качества фермерской продукции, более 67% опрошенных удовлетворены качеством, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы определено, что одним из направлений государственной политики является развитие конкуренции в сфере агропромышленного комплекса.

«В соответствии со стандартом развития конкуренции в Московской области повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг является одним из принципов развития конкуренции». – отметила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

В августе ведомство инициировало опрос на портале «Добродел» о работе объектов торговли, реализующих фермерскую продукцию в Московской области, в котором проголосовало более 1 тысячи человек. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

«Итоги опроса показали, что более 67% опрошенных потребителей удовлетворены качеством фермерской продукции. Самыми популярными видами покупаемой фермерской продукции стали молочная и мясная продукция, а также овощи», – дополняется в сообщении.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество потребителей, которые покупают фермерскую продукцию ежедневно или несколько раз в неделю.