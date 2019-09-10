РИАМО – 10 сен. В ближайшие две недели в столице начнется аукцион, в рамках которого отечественные подрядчики смогут поставить речные трамваи для будущих маршрутов водного общественного транспорта Москвы, сообщает ТАСС.



Речные трамваи входят в проект водного общественного транспорта города. Первых пассажиров они повезут в 2020 году. Аукцион на поставку трамваев будет открытым.



«Самим перевозчиком будет «Мосгортранс», который уже получил лицензию на этот вид деятельности. Участников много, по закону будут только отечественные производители», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.



Пилотный маршрут речного трамвая пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников, тем самым он обеспечит горожан удобной связкой международного центра «Москва-Сити», городские парки и Киевский вокзал.



Причалы будут находиться рядом со станциями метрополитена, Московского центрального кольца и остановочными пунктами наземного транспорта.



Платить за проезд будущие пассажиры водного транспорта будут по городским тарифам. В поездках сделают доступным использование карты «Тройка».