РИАМО – 10 сен. В ближайшие две недели в столице начнется аукцион, в рамках которого отечественные подрядчики смогут поставить речные трамваи для будущих маршрутов водного общественного транспорта Москвы, сообщает ТАСС.
Речные трамваи входят в проект водного общественного транспорта города. Первых пассажиров они повезут в 2020 году. Аукцион на поставку трамваев будет открытым.
«Самим перевозчиком будет «Мосгортранс», который уже получил лицензию на этот вид деятельности. Участников много, по закону будут только отечественные производители», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Пилотный маршрут речного трамвая пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников, тем самым он обеспечит горожан удобной связкой международного центра «Москва-Сити», городские парки и Киевский вокзал.
Причалы будут находиться рядом со станциями метрополитена, Московского центрального кольца и остановочными пунктами наземного транспорта.
Платить за проезд будущие пассажиры водного транспорта будут по городским тарифам. В поездках сделают доступным использование карты «Тройка».
РИАМО – 10 сен. В ближайшие две недели в столице начнется аукцион, в рамках которого отечественные подрядчики смогут поставить речные трамваи для будущих маршрутов водного общественного транспорта Москвы, сообщает ТАСС.
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