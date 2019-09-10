РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. В поселке Дубровицы Подольска активисты высадили восемь саженцев декоративного дерева сумах в преддверии областной акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на странице начальника территориального отдела администрации округа «Дубровицкий» Валерия Боярко в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии проведения экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» во вторник (10 сентября - ред.) в поселке Дубровицы представителями ТОС «Дубровицы» совместно с ООО «УК Дубровицы», территориальным отделом «Дубровицкий» было высажено 8 саженцев деревьев с роскошными листьями под названием сумах», – написал Боярко.

Он отметил, что это эффектное, медленнорастущее и яркое дерево, рост которого не будет превышать 5 метров. Оно будет радовать с ранней весны до осени и сменится зимой украшениями в виде плодов.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре. За 6 лет проведения акции уже посажено 14 миллионов саженцев. В текущем году акция пройдет 21 сентября, участники посадят 600 тысяч деревьев.