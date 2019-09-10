РИАМО – 10 сен. В аэропорту Домодедово появился западный атриум в зоне внутренних воздушных линий, в аэровокзале имеется новое пространство для отдыха пассажиров и развития выставочных и коммерческих проектов, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Общая площадь терминала выросла на 6,8 тысячи квадратных метров.

«Проект реализован в рамках концепции UNDER ONE ROOF – развитие единого терминала под одной крышей. Такой подход позволяет наиболее эффективно использовать трансферный потенциал аэропорта. В рамках такой же концепции работает, например, один из крупнейших европейских транспортных узлов – амстердамский аэропорт Схипхол», – говорится в сообщении.

Директор столичного аэропорта Домодедово Игорь Борисов уверен, что благодаря проекту действующий аэровокзал обрел гармоничный и завершенный вид.

«У пассажиров появилось новое функциональное пространство для комфортного отдыха», – пояснил он.

Высота атриума достигает 22 метров. Сплошное остекление фасада подчеркивает преимущества естественного освещения и за счет этого повышает энергоэффективность терминала. Пространство отвечает требованиям доступной среды.

В западном атриуме уже функционируют новая входная группа, большая зона ожидания, автоматизированные терминалы для заказа такси и покупки билетов на «Аэроэкспресс», медицинский пункт.

Из этой части аэровокзала пролегает самый короткий путь к паркингу РЗ, предназначенному для автомобилей операторов каршеринга.

На первом этаже открыта pop-up выставка ретроавтомобилей. Это партнерский проект авиакомпании S7 и аэропорта Домодедово.

«На экспозиции представлены 24 автомобиля и два мотоцикла выпуска 1920-30-х годов, среди которых модели ведущих французских, американских, итальянских и немецких производителей», – перечисляется в материале.

В 2019 году аэропорт Домодедово открыл автомобильную эстакаду с зоной посадки и высадки пассажиров. Протяженность выделенной для этого пешеходной зоны – 300 метров. Она расположена в двух шагах от аэровокзала.

Также автолюбители, встречая или провожая гостей, могут оставить машину на многоуровневом паркинге и попасть в здание аэровокзала, не выходя на улицу: меньше чем за минуту пройти в терминал через крытый пешеходный переход.