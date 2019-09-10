РИАМО – 10 сен. В Москве сотрудники пожарно-спасательного центра с начала года спасли 171 человека, при этом пожарные использовали самую передовую высокотехнологичную технику, сообщает ТАСС.

«С начала года по спасению людей было задействовано более 350 единиц новейшей техники, 171 человек спасен от пожара, 50 – в ДТП, еще 50 – от других ЧС. За все 11 лет существование отряда, с 2008 года, спасено более 4 тысяч жизней» – отметил заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Андрей Иванов на пресс-конференции «Противопожарная служба города Москвы – важный элемент безопасности столицы».

Также пожарно-спасательный центр начал взаимодействовать с добровольческим поисковым отрядом «Лиза Алерт». До 2021 года центр хочет ввести в расчет еще 19 подразделений. Это особенно актуально для новой Москвы.

«Сегодня в центре 37 отрядов, более 3 тысяч сотрудников. Помимо тушения пожаров, специалисты центра проводят работы на высоте, в подземных коммуникациях, аварийные работы с химически-опасными веществами, используют кинологическую службу, а также осуществляют контроль объектов окружающей среды и ЧС», – добавляется в материале.

Важную роль спасатели играют при проведении гуманитарных операций и доставке гуманитарных грузов по решению столичного правительства.