РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 сен. Шестиминутный салют дадут в честь Дня округа в подмосковном Красногорске 14 сентября в 22:00, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник управления по культуре администрации муниципалитета.

«Четырнадцатого сентября на стадионе «Зоркий» в 22:00 дадут праздничный салют в честь Дня округа. Залпы будут звучать около 6 минут», – сказал сотрудник.

Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила в своем Instagram-аккаунте, что празднование Дня округа пройдет на 7 центральных площадках. Будет задействовано 5 парков. Гостей праздника ждут 60 концертных и музыкальных программ. Выступят более 1,5 тысячи артистов.