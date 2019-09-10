РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Коллектив и работники ПАО «ЗиО-Подольск» получили государственные награды за заслуги в развитии атомной отрасли, говорится в сообщении отдела корпоративных коммуникаций предприятия.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил ряд сотрудников ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») государственными наградами. Благодарностью президента РФ поощрили весь коллектив ПАО «ЗиО-Подольск». Торжественная церемония состоялась 9 сентября в Москве, в зале коллегиальных мероприятий Госкорпорации «Росатом», – говорится в сообщении.

За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента РФ объявлена пятерым работникам завода: слесарю по сборке металлоконструкций Владимиру Леванкову, заместителю главного технолога Евгению Мазуру, начальнику отдела по реализации неликвидов Георгию Самарчеву, директору по производству Алексею Стрюкову и электросварщику ручной сварки Виктору Чугунову.

Гендиректор завода Анатолий Смирнов получил государственную награду коллективу лично из рук главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Высокой награды предприятие удостоено в честь своего столетия и за успешное освоение и выпуск продукции для ключевых отраслей экономики. В последние годы завод изготовил и поставил основное оборудование самой современной в мире судовой реакторной установки «РИТМ-200» для новейшего отечественного универсального атомного головного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 «Арктика» и серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал». Всего изготовлено и отгружено шесть реакторов «РИТМ-200».

В 2017 году «ЗиО-Подольск» подключился к реализации общероссийского проекта «Энергия из отходов», начав изготовление котельного оборудования для заводов по термической переработке ТКО. Объекты строятся по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA, которую отличают жесткие требования к экологическим параметрам работы. В настоящее время на «ЗиО-Подольск» изготовлено 100% оборудования первого котла П-152 для первого завода, строящегося вблизи деревни Свистягино в городском округе Воскресенск Московской области.

С 2018 года на «ЗиО-Подольск» в рамках проекта «Ямал-СПГ» ведется изготовление первых российских витых теплообменных аппаратов для низкотемпературной переработки газа. Также предприятие продолжает развивать свое присутствие в атомной отрасли, выпуская теплообменное оборудование для машзалов АЭС российского дизайна.