РИАМО - 10 сен. В столице с 20 по 24 сентября пройдет фестиваль «Круг света», он будет организован на девяти площадках, впервые в истории фестиваля для его проведения задействуют фасад Политехнического музея, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заммэра города по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко доложил о проведении Московского международного фестиваля «Круг света».

«IX Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет в Москве с 20 по 24 сентября 2019 года на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», парк «Останкино», концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова», – отмечается в сообщении.

На Гребном канале 20 сентября с 20:30 до 21:30 состоится торжественное открытие фестиваля – мультимедийный световой мюзикл «Семь нот». В отличие от прошлых лет смотреть шоу зрители смогут как со стороны стационарных трибун, так и с косы канала. Над каналом возведут специальную конструкцию «Мост», на которой будут размещены свет и огненные горелки. Также конструкция одновременно послужит экраном для видеопроекции.

В 20:30 24 сентября пройдет световое шоу закрытия фестиваля «Код единства» длительностью более 20 минут. Завершится церемония закрытия фестиваля 10-минутным музыкально-пиротехническим шоу с высотным фейерверком, для которого будут использованы заряды калибром до 400 миллиметров.

На Театральной площади пройдут показы 5-минутной световой новеллы, посвященной Году театра. Зрители увидят отрывки из трех классических произведений, герои которых оживят фасады зданий и превратят их в великолепные театральные декорации. Экранами для шоу будут фасады Большого театра, Малого театра и РАМТ. Три здания вместе с дополнительными поверхностями, установленными перед фасадом Большого театра, позволят создать панорамную 270-градусную проекцию.

«С 19:30 до 23:00 20-24 сентября музей-заповедник «Коломенское» вновь превратится в «Парк сказок» – место, куда особенно приятно прийти всей семьей и окунуться в волшебный мир световых иллюзий и приключений. Территория «Парка сказок» площадью более 1,5 гектаров наполнится световыми инсталляциями и видеомэппинговыми шоу на фасадах зданий «Джинн», «Приключения Алисы», «Дрессировщик времени», – добавляется в сообщении.

Впервые в истории фестиваля будет задействован фасад обновленного Политехнического музея. 20-24 сентября с 19:30 до 23:00 здесь будут показывать два видеомэппинговых шоу об истории Политеха и научно-технического прогресса.

Традиционный Международный конкурс видеомэппинга и виджеинга «Арт Вижн» (номинации – «Классик», «Модерн», «Виджеинг») пройдет 21 и 22 сентября на Театральной площади, площадках у Музея Победы на Поклонной горе и концертного зала Arbat Hall.