РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 сен. В подмосковной Балашихе задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже сумки и мобильного телефона из припаркованного автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что из его автомобиля, припаркованного у одного из домов на Главной улице, украли сумку и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 22 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 38-летний ранее судимый местный житель. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.