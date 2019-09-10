РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 сен. Сотрудники ГИБДД подмосковного Королева в ходе рейда проверят наличие тахографов в транспортных средствах, осуществляющих пассажиро- и грузоперевозки, рейд завершится 15 сентября, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

С 9 сентября на территории городского округа Королев проводится профилактический рейд «Тахограф».

«Проверка будет проводиться до 15 сентября. При проверке автобусов сотрудники ОГИБДД особое внимание уделят наличию у водителя соответствующей категории, выполнению требований по прохождению водителями предрейсового технического и медицинского осмотра, наличию и исправности тахографов, соблюдению водителями режима труда и отдыха, своевременностью прохождения технического осмотра автобусов, наличию страхового полиса, техническому состоянию автобусов», – сказала Фадеева.

Тахографы представляют собой средства контроля, которые в автоматическом режиме фиксируют информацию о том, с какой скоростью и по какому маршруту двигалось транспортное средство, а также о режиме труда и отдыха его водителя. Ими в обязательном порядке должны быть оснащены транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров от 8 человек в междугороднем и международном сообщении и транспортные средства массой от 3,5 тонн, используемые для перевозки грузов.

Для исполнения требования законодательства должностные лица ГИБДД выносят в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответствующие предписания. В случае непринятия мер последние привлекаются к установленной законом ответственности.

«ГИБДД призывает не игнорировать требования приказа Минтранса и оборудовать транспортные средства тахографами. Документы содержат требования по оснащению автобусов и грузовых автомобилей тахографами нового поколения, использующими средства криптографической защиты информации (СКЗИ)», – заключила Фадеева.