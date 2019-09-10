РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. В микрорайоне Льововский подмосковного Подольска утилизируют брошенные автомобили, если не найдутся их владельцы, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Львовский Подольска провели мониторинг территории для выявления брошенного автотранспорта.

«С июня по август 2019 года выявили более 15 брошенных автомобилей. У большей части из них нашлись хозяева, которые убрали свой автохлам с парковочных мест, расположенных на внутридворовых территориях многоквартирных домов. Некоторые автомобили готовятся к эвакуации на спецстоянку, по ним продолжат работу по выявлению собственников, а если так и не найдут, то автомобили ждет утилизация», – говорится в сообщении.

Жителей микрорайона просят сообщать о бесхозных автомобилях во дворах в Территориальный отдел в микрорайоне Львовский по телефону: 8(496)760-59-89.