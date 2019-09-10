РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Власти подмосковного Подольска обратились в «Мосавтодор» с просьбой провести ямочный ремонт на тротуаре по улице Горького, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение тротуаров в микрорайоне Львовский. Он отметил, что на улице Горького, у дома №7А на тротуаре образовались ямы.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу ненадлежащего состояния асфальтобетонного покрытия на улице Горького в микрорайоне Львовский. Сообщаем, что по указанной информации был проведен осмотр. Установлено, что территория не относится к муниципальной собственности, в связи с чем обращение было направлено в ГБУ МО «Мосавтодор» (балансодержателю территории) Домодедовское РУАД для проведения работ по ямочному ремонту», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.