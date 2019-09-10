РИАМО – 10 сен. Археологи обнаружили в московском Кремле черепки глиняной посуды, им больше двух тысяч лет, найденные артефакты принадлежат к культуре финских племен, которые жили в Москворецком бассейне во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, сообщает «Интерфакс».

Директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров уточнил, что найдено уже несколько десятков таких черепков, последние подняли из раскопа «буквально сегодня».

«Нашли их в более поздних слоях - конца XVI-начала XVII века нашей эры. Тогда в Кремле строили здания приказов, в ходе строительства фундаментов могли поднять более глубокие слои вместе с артефактами», – заявил он.

Кроме того, он поделился гипотезой, по которой на территории современного Кремля могло быть поселение дьяковской культуры - археологической культуры раннего железного века, существовавшей в первом тысячелетии до нашей эры.

Ученые верят, что создатели дьяковской культуры были предками мери и веси – финно-угорских народов раннего Средневековья.

«Это очень яркая культура, которая исторически не связана со славянами, потому что это дославянское население, и столетия разделяют эти поселения с исторической Москвой. Но очень важно, что и у Москвы есть предыстория, и у Кремля есть предыстория. Это интереснейшие штрихи к прошлому этого участка», – подчеркнул Макаров.

Кроме того, в августе у Соборной площади нашли завалы угля и сгоревших конструкций. Археологи предположили, что это следы набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году, который захватил и поджег город.

После того, как президент России Владимир Путин дал поручения по расширению раскопок, Макаров заявил, что археологи смогут этим воспользоваться и понять в целом, как именно выглядели кремлевские постройки в разное время, где располагались и каким целям служили.

Так, необходимо выяснить, как эта территория использовалась в XVI веке, что здесь было до приказов.

«Следующий шаг - понять, что из себя эта территория представляла в раннемосковский период, домонгольский период. <…> Нас интересует топография городов. Человек хочет знать, как был устроен город, где что находилось», – поделился академик.

Институт археологии РАН приступил к раскопкам в Большом кремлевском сквере рядом с Соборной площадью в мае этого года. За данный промежуток времени ученые прошли слой толщиной 2,5 метра, относящийся к эпохе Бориса Годунова и Смутному времени.

В конце сентября раскоп законсервируют, работы в нем продолжатся в мае, подытожил Макаров.