РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 сен. Тематическую детскую площадку «Эко-город» с современными игровыми комплексами и безопасным покрытием откроют во дворе домов по улице Советская в Балашихе ко Дню города, площадку возвели по губернаторской программе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Площадка появится во дворе домов №№2 и №4 по улице Советская.

«Эта детская площадка установлена по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Ее тематика – «Эко-город». Она оборудована современными игровыми комплексами с безопасным ударопрочным покрытием для детей различных возрастов. Официально она будет открыта в субботу (14 сентября – ред.), ко Дню города», – сказала главный эксперт отдела реализации муниципальных программ управления благоустройства администрации Балашихи Анна Смирнова.

Она добавила, что площадь новой детской площадки составляет 450 квадратных метров. На ней установлены современные игровые элементы – карусель с канатным комплексом, качели, зона для воркаута. В настоящее время там выполняют работы по оборудованию лавочек, урн и информационного стенда. Также на детской площадке проведут освещение и установят видеонаблюдение.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» реализуется с 2013 года. До конца 2019 года в рамках проекта в Балашихе установят еще две детские площадки: на улице Пионерская, дом №31 и улице Юбилейная, дом №7.