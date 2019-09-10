РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 сен. В подмосковной Балашихе пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на улице Заречная, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 10 сентября в 10:59 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, улица Заречная, дом №27. В 11:40 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации пожара было задействовано четыре единицы техники и 16 человек.