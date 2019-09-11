Москва 7 и 8 сентября отметила 872-летие. Ко Дню города в разных округах столицы городские власти обещали открыть парки, набережные, городские площади, пешеходные зоны и экотропы. Обозреватель РИАМО узнала, что нового появилось в городе к дню рождения и выбрала самые интересные места отдыха.

«Музейный парк» на Новой площади

Новая двухуровневая пешеходная зона «Музейный парк» с амфитеатром открылась в центре Москвы на Новой площади. На верхнем уровне обустроили тротуары, связанные со входами в Политехнический музей специальными мостами со стороны Новой площади, площади Ильинские ворота и Лубянской площади. На нижнем – амфитеатр и так называемый «зеленый коридор», прогулочные галереи, расположенные в контуре здания музея на уровне отметки подвального этажа. Еще до открытия нового амфитеатра ему предсказывали судьбу «Ямы» - по задумке архитекторов, здесь будут проводиться лекции, концерты и фестивали.

В общей сложности привели в порядок 1,3 гектара прилегающей территории: высадили тысячи деревьев и кустарников, а у главного входа в Политехнический музей обустроили более 1,3 тысячи квадратных метров цветников. В ходе создания парка реконструировали Лубянский проезд и заметно сузили проезжую часть Новой площади. Над дизайном пешеходной зоны с амфитеатром работало архитектурное бюро Wowhaus. Политехнический музей планируют открыть после реконструкции в ноябре 2020 года.

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Городская площадь в «Москва-Сити»

Новая городская площадь для отдыха офисного планктона и шопоголиков открылась в «Москва-Сити» у выхода из метро «Выставочная», рядом с башней «Эволюция» и ТРЦ «Афимолл Сити».

Архитектурная концепция площади была разработана авторским коллективом под руководством Филиппа Никандрова из ЗАО «Горпроект». Здесь устроили большую зеленую зону, где можно посидеть во время ланча, полюбоваться фонтанами и увидеть самые большие часы в Европе, движение которых синхронизировано с работой фонтанов. Авторы концепции сделали пространство многофункциональным – с одной стороны, это прогулочная зона, с другой, концертно-развлекательная площадка. Здесь есть амфитеатр в виде холма-трибуны, в котором можно проводить фестивали, концерты и праздники, а также образовательные и спортивные мероприятия.

В 2020 году на площади планируют запустить светомузыкальное шоу, которое можно будет увидеть каждый час зимой и каждые полчаса летом.

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Воздушная экотропа на ВДНХ

ВДНХ в августе отметил 80-летие. К этой дате здесь прошла масштабная реконструкция, в частности, отреставрировали главные символы выставки – фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов», а ко Дню города открыли необычный прогулочный маршрут в воздухе – экотропу на высоте крон деревьев, которую оценят любители экстрима. Конструкция тропы прочная – металлические витые опоры и пролеты с ограждениями, изогнутые по траектории движения. Прогулка по ней позволит увидеть старинную Шереметьевскую дубраву, где средний возраст деревьев - более 150 лет. Вечером тропа освещается. Попасть на нее можно бесплатно.

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Дворец водных видов спорта в Лужниках

Дворец водных видов спорта в тестовом режиме открыли после реконструкции в «Лужниках». Новый комплекс в пять этажей площадью 51,8 тысячи квадратных метров более чем в 2,5 раза превышает площадь старого здания.

Комплекс оформили в стилистике 1950-х годов, а фасад украсили копиями аутентичных барельефов. В центре три спортивных бассейна, аквапарк, спортзалы, фитнес-центр, центр детского спорта и пр. Для посетителей планируют открыть фудкорты. Среди особенностей здания - раздвижная крыша.

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Парк Победы в Зеленограде

Одна из самых масштабных реконструкций ко Дню города завершилась в Зеленограде, где полностью преобразился Парк Победы и появилась набережная. На месте парковки рядом с пляжем открыли веревочный городок, рядом с дворцом культуры оборудовали детскую площадку, провели капитальный ремонт каскадного фонтана, но главное – построили живописную деревянно-металлическую набережную с шезлонгами и скамейками. Еще одно новшество – лодочная станция и пешеходный мост, который соединил Парк Победы и дендропарк. Ламповую атмосферу в парке создают торшеры и невысокие светильники, а также архитектурная подсветка по периметру территории.

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