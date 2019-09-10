РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 сен. Научно-практическую конференцию, посвященную истории создания и развития музеев в 20 веке, проведут в музее-усадьбе «Архангельское» 13 и 14 сентября, сообщается на официальном сайте музея-усадьбы.

«В рамках юбилейных мероприятий по празднованию 100-летия основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское» 13-14 сентября 2019 года пройдет научно-практическая конференция «Усадьба Архангельское: от частного «Музеума» к музею XXI века», – говорится в сообщении.

Будет рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с историей создания и развития музеев в XX веке, научным и организационным обеспечением выполнения музеями своих основных социальных функций, выработкой и формированием стратегии музея по созданию проектов соответствующим новым запросам общества в XXI веке.

В работе конференции примут участие руководители и сотрудники музеев, музеев-заповедников, музеев-усадеб, специалисты, изучающие историю музеев и хранящихся в них коллекций, а также профессионалы, интересы которых связаны с реализацией музейных проектов.

«Культурной программой конференции предусмотрены экскурсия по отреставрированному театру Гонзаги, предпоказ юсуповских карет на выставке «Искусство в движении», экскурсия по парадным залам дворца и парку, а также участники и гости конференции смогут посетить основные мероприятия фестиваля итальянской культуры «Тьеполо-fest III» в Архангельском», – добавляется в сообщении.

Для участников и гостей конференции 13-14 сентября музей организует коллективный трансфер на микроавтобусах от западного павильона станции метро «Строгино».