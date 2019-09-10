РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 сен. На пересечении проспекта Ленина и улицы Советская в подмосковной Балашихе ко Дню города установили праздничную световую инсталляцию из объемных цифр и букв высотой 2,5 метра, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Мы установили в центре Балашихи – на пересечении проспекта Ленина и улицы Советская – праздничную инсталляцию в виде цифр 189. Название города «Балашиха» выполнено из световых материалов. Высота праздничной конструкции 2,5 метра», – сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что также Балашиху украшают тематическими баннерами. Всего в городе установят 60 баннеров с изображениями новых социальных объектов, парков и зон отдыха.

В текущем году День города в Балашихе отметят 14 сентября, ей исполнится 189 лет.