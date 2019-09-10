РИАМО - 10 сен. В ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева в Москве доставили 83-летнего мужчину с ожогами 1-2-3 степени 90% поверхности тела, что относится к крайне тяжелой термической травме, но столичным медикам удалось чудом его спасти, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Ожоги мужчина получил в Тверской области в корабельном доке, где занимался своим собственным небольшим катером. При попытке завести двигатель произошла вспышка огня — рядом с двигателем оказался неисправный бытовой газовый баллон с утечкой. Пенсионер оказался в самом эпицентре хлопка.

«Пострадавшего доставили в местную районную больницу, где врачи смогли правильными действиями поддержать состояние пациента, но добиться положительного результата при столь тяжелом поражении возможно только в условиях современного ожогового центра с использованием стандартов и возможностей высокотехнологичной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

В московском ожоговом центре городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева мужчине такую помощь оказать смогли. Хирурги обрабатывали ожоговые раны с применением современных специальных раневых покрытий, стимулирующих процессы регенерации пораженных кожных покровов, а также удалили нежизнеспособные ткани с использованием гидрохирургического скальпеля.

Кроме того, медики провели пересадку лиофилизированной кожи для временного замещения функции собственной кожи пострадавшего. Полная пересадка кожных покровов не потребовалась.

«Результат громадных усилий – выздоровление практически обреченного пациента. Как отмечают врачи, не последнюю роль в успехе лечения сыграл неиссякаемый оптимизм и стремление к выздоровлению самого пострадавшего, а также его состояние здоровья, не подорванного вредными привычками», - заключается в материале.