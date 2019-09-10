РИАМО - 10 сен. По итогам двух туров первое место на IV Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира завоевала команда российской столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Во вторник президиум правительства Москвы обсудил итоги проведения IV Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира. Она проходила с 1 по 6 сентября.

«По традиции Олимпиада проводилась по четырем общеобразовательным предметам – математике, информатике, физике и химии, программы которых максимально близки в разных странах мира», — говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие команды школьников 14-18 лет из 45 городов 32 стран мира. В каждой команде было по восемь школьников – по два участника – и до трех руководителей (сопровождающие и переводчики). Всего – 479 участников.

«В блиц-туре – своеобразной «разминке» перед основными турами олимпиады – команды выполняли задания, соответствующие уровню выпускных экзаменов средней школы. Блиц состоял из 80 задач (по 20 на каждый предмет), участникам были предложены задания на двух языках: русском и английском», — добавляется в сообщении.

Соревнования основной части Олимпиады состояли из двух туров, задания были переведены на английский язык и родной язык участников. Первый тур у химиков и физиков был экспериментальным. Математики письменно решали задачи по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике, а информатики писали программы и загружали их в тестирующую систему.

В рамках второго тура школьники решали теоретические задачи по физике, химии и математике, выполняли задания по информатике.

«Лучший результат по каждому из предметов, показанный участником во время проведения туров (кроме блиц-тура), оценивается в 100%. От этого отсчитываются результаты следующих за ним участников (в процентном соотношении). Результаты участников команд в процентном соотношении суммируются, и от данной суммы зависит итоговое место команды», — отмечается в сообщении.

Задания олимпиады составлялись и оценивались международным жюри, в состав которого вошли 35 экспертов.

По итогам двух туров первое место на IV Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира завоевала команда Москвы с итоговым результатом 735,62 балла. Дипломы победителей также присудили командам Санкт-Петербурга (632,98 балла) и Шанхая (610,76 балла).

Второе место – команды Белграда, Минска, Софии, Кракова, Загреба, Ханоя, Гонконга, Стамбула и Джакарты.

Третье место – команды Еревана, Лимы, Будапешта, Баку, Кишинева, Алма-Аты, Пекина, Харбина, Инсбрука, Бишкека, Баня-Луки, Братиславы, Чэнду, Лейпцига и Дрездена.

Для участников и гостей олимпиады была организована культурная программа.