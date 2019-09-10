РИАМО - 10 сен. Разработанная компанией-резидентом из подмосковной ОЭЗ «Дубна» - платформа МОНК - обеспечивает стабильность работы портала госуслуг Подмосковья, а также государственных услуг города Москвы, который ежедневно используют более 8 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В пакет платформы МОНК входят технологические решения «Сервис-Монитор», а также разработанные в начале 2019 года «ФМонк» и «КоннектИТ». Благодаря им обеспечивается высокое качество сервиса, а возможные сбои выявляются до того, как их заметит пользователь.

«Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» позволяет исключить любые сбои системы, и, таким образом, упрощает взаимодействие чиновников с заявителями. Программное обеспечение этой компании с 2017 года успешно используется и на портале госуслуг Подмосковья», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Пока «Сервис-Монитор» в автоматическом режиме анализирует доступность портала и отдельных его услуг, технология «ФМонк» имитирует действия пользователя, чтобы было легче выявлять проблемы в системе. В то же время «КоннектИТ» обеспечивает омниканальную систему поддержки и повышает качество обслуживания посетителей портала.

«Технической поддержкой и эксплуатацией высоконагруженных информационных систем мы занимаемся уже более 8 лет. Чтобы уменьшить рутину, решили автоматизировать техническую поддержку и разработали специальных ботов, которые круглосуточно проверяют и тестируют прикладное программное обеспечение, взаимодействуют с пользователями и уведомляют службу поддержки о возникших сбоях», - поделился исполнительный директор ООО «Роспартнер» Наталья Краснобаева.

На данный момент резидент ОЭЗ «Дубна» развивает данное направление, следуя миссии - быть проводником для людей и компаний на пути цифровой трансформации. Их технологические решения позволяют снять нагрузку со специалистов, чтобы те могли посвятить себя решению по-настоящему важных и сложных задач.