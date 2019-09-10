РИАМО - 10 сен. В Москве завершилась проходка 72% тоннелей Большой кольцевой линии метрополитена, работы на северо-восточном и южном участках выполняются с опережением установленных сроков, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

На северо-восточном участке БКЛ завершилось строительство перегонов от «Нижегородской» до «Стромынки». Сейчас там продолжают возводить левый и правый перегонные тоннели на участке от «Стромынки» до «Савеловской».

«Кроме того, на южном участке кольца опережаем сроки строительства: готовы правые тоннели между станциями «Каховская» до «Зюзина», а от «Воронцовской» до «Улицы Новаторов» возводятся левые тоннели на данных участках. Также ведется проходка обоих тоннелей между станциями «Улица Новаторов» и «Проспект Вернадского», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава стройкомплекса также рассказал, что на юго-западе БКЛ построены четыре тоннеля между «Аминьевским шоссе» и «Проспектом Вернадского», а также пройден левый перегонный тоннель от станции «Аминьевское шоссе» до переходной камеры.

На западном участке Большой кольцевой линии пройдены тоннели между станциями «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения», на восточном – от монтажной камеры возле станции «Текстильщики» до «Нижегородской».

Хуснуллин добавил, что на БКЛ появятся как распространенные в московском метро однопутные тоннели, в создании которых задействуют шестиметровые тоннелепроходческие комплексы, так и двухпутные, для строительства которых используют щиты диаметром десять метров.

«Вчера мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству первого двухпутного участка от станции «Карамышевская», который протянется до переходной камеры возле станции «Аминьевское шоссе», — отметил глава столичного стройкомплекса.

Второй двухпутный участок будет создан на востоке кольца - между станциями «Текстильщики» и «Каширская».

Большая кольцевая линия метро - очень важный для столицы объект. БКЛ будет перевозить до 380 миллионов пассажиров в год. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем будет 31 станция.