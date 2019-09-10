РИАМО – 10 сен. В России намерены ужесточить ответственность за хранение данных граждан за границей, Госдума уже приняла в первом чтении проект об усилении ответственности за нарушения обработки данных и распространения информации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авторами проекта, предусматривающего внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), являются депутаты Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

«Практика применения действующего законодательства свидетельствует о недостаточной эффективности существующих мер реагирования. Наш анализ показал, что за некоторые весьма существенные нарушения ответственность вообще не установлена, а там, где это сделано, санкции не отвечают принципам соразмерности», – сказал Бессарабов.

Так как персональные данные граждан должны охраняться особенно тщательно, штрафы за нарушение законодательства в сфере их хранения должны быть более ощутимыми. Так, за первое нарушение закона сумма штрафа для физических лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 200 до 500 тысяч рублей, а юрлицам – от 2 до 6 миллионов рублей.

При этом при повторном нарушении штраф предлагается установить для физических лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, должностных лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей, юрлиц – от 6 до 18 миллионов рублей.