РИАМО - 10 сен. Зал для занятий художественной гимнастикой, а также помещения для упражнений на тренажерах построят в городе Раменское в третьем квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Здание будет состоять из двух этажей, на котором помимо зала для художественной гимнастики и тренажерного разместят административные помещения.

«Строительство объекта планируется завершить в третьем квартале 2020 года. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», − рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Когда здание введут в эксплуатацию, там будет создано до десяти рабочих мест. Застройщиком выступает А.В.Межуев.