РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 сен. Музыкальные исполнители Звонкий и Мари Краймбрери выступят 14 сентября на главной площадке празднования Дня города в Балашихе – у Ледового дворца, концерт начнется в 20:30, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В этом году на День города мы подготовили для жителей Балашихи масштабную праздничную программу. На одной из главных площадок нашего города – сцене Ледового дворца «Арена «Балашиха» – пройдет концерт с участием популярных музыкальных исполнителей Звонкого и Мари Краймбрери», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что всего в рамках празднования Дня города в Балашихе организуют около 400 мероприятий.

Завершится праздник большим салютом в 22:00.