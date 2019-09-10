РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 сен. В поселке Томилино подмосковных Люберец 12 сентября проведут мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, сообщается на станице центра культуры и семейного досуга «Томилино» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители смогут посетить мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Что нам осень принесла» в центре культуры и семейного досуга «Томилино» 12 сентября в 14:00», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Томилино, улица Пушкина, дом №34.