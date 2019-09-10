РИАМО - 10 сен. В столице ежегодно будут вручать премии мэра города «Лидеры цифровой трансформации», всего предусмотрено 10 премий в размере 1 миллион рублей каждая, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства столицы принял постановление «Об учреждении премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации».

«Ежегодная премия мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» будет присуждаться за создание новых цифровых продуктов или сервисов, содействующих повышению эффективности функционирования отраслей столичной экономики», — говорится в сообщении.

Всего предусмотрено 10 премий в размере 1 миллион рублей каждая. Премии будут присуждаться по результатам хакатона (конкурса), в котором могут принимать участие команды разработчиков в составе трех-пяти человек (аналитик, разработчики, маркетолог, дизайнер).

Победителем станет команда, создавшая наилучшее IT-решение актуальной задачи.

«В хакатоне-2019 ожидается участие не менее 3 тысяч человек. В предварительных мероприятиях международного тура примут участие не менее 150 команд из шести стран (Армения, Белоруссия, Израиль, Казахстан, Латвия и Чехия)», — добавляется в сообщении.

Еще 150 команд сформируют по итогам участия в 15 отраслевых хакатонах, которые пройдут в Москве.

Ожидается, что на финальный хакатон будет отобрано 250 команд по направлениям «умный город», искусственный интеллект, финансы, системы управления, маркетплейсы.