РИАМО - 10 сен. За первую половину 2019 года в столице в результате ДТП погибло на 10% меньше людей, чем за аналогичный период 2018-го, также за 6 месяцев снизилось число угонов транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заммэра города, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов доложил об итогах работы транспортного комплекса в первом полугодии.

«Сегодня Москва – самый безопасный город России с точки зрения дорожного движения. Целевой показатель – социальный риск, установленный указом президента России, – не более четырех погибших в ДТП на 100 тысяч человек к 2024 году – в Москве достигнут уже сейчас – 3,7 погибших на 100 тысяч человек. Задача на дальнейшее снижение остается», — говорится в сообщении.

За шесть месяцев число погибших в результате ДТП сократилось на 10% по сравнению с I полугодием 2018 года. Это 20 сохраненных человеческих жизней.

«Это произошло благодаря комплексу мер – повышению качества работы ГИБДД, установке камер фото- и видеофиксации нарушений, строительству новых объектов транспортной инфраструктуры, работы службы «Дорожный патруль», повышению безопасности пешеходов и другому», — добавляется в сообщении.

За 6 месяцев «Дорожный патруль» помог 21 тысяче автомобилистов. Служба работает круглосуточно 7 дней в неделю: 20 экипажей днем и семь экипажей ночью.

В I полугодии 2019 года количество угонов транспортных средств снизилось на 15% по сравнению с I полугодием 2018 года (в четыре раза по сравнению с 2012 годом).