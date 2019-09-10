РИАМО - 10 сен. В Подмосковье 12 сентября состоится конкурс на предоставление грантов для поддержки местных производителей сыра, всего на данные цели выделили 100 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Конкурс состоится 12 сентября. Он будет уже третий по счету. Конкурсные мероприятия по предоставлению грантов малым формам хозяйствования, которые производят сыры на территории Подмосковья, проводятся с 2017 года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он отметил, что в этом году максимальный размер гранта составляет 35 миллионов рублей, всего по итогам конкурса сыроварам направят 100 миллионов рублей. Эти средства будут использованы для приобретения современных модульных сыроварен, модернизации уже существующих объектов, закупки современного оборудования и техники для производства, хранения и сбыта сыров.

Подмосковные власти уделяют повышенное внимание развитию сыроделия в регионе. За два года сыроварам выделили семь грантов на общую сумму 160 миллионов рублей.