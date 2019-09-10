РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. Жителей микрорайона Львовский подмосковного Подольска просят делать заявки в теротдел об агрессивных безнадзорных животных, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

Администрация Подольска на 2019 год заключила муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных животных, в том числе в микрорайоне Львовский.

«В случае обнаружения безнадзорного животного с проявлением признаков агрессии просим заявлять об этом в территориальный отдел по микрорайону Львовский по телефону: 8(496)760-59-84 с указанием своих контактных данных для уточнения местонахождения по прибытию бригады для отлова», – говорится в сообщении.

Отлов безнадзорных животных производится в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью людей, предупреждения и ликвидации болезней животных и их последствий.

С 3 сентября в деревне Докукино в Подольске ввели карантин по бешенству животных, на время карантина жителям запрещено торговать питомцами и перевозить домашних животных. Карантин ввели от западной границы деревни Жарково до южной границы деревни Лемешово, далее до северной границы поселка Кузнечики, до западной границы деревни Акишово и до западной границы деревни Жарково.