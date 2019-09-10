РИАМО – 10 сен. В Арбитражном суде столицы приступили к рассмотрению заявления о банкротстве ООО «Мосхозторг», которое управляет сетью одноименных магазинов хозяйственных товаров в Москве, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Признания «Мосхозторга» банкротом потребовали индивидуальные предприниматели Дмитрий Мазур, Игорь Муравлев и Дмитрий Перепеченов. Их заявление было принято в суде 5 сентября. Судебное заседание назначено на 1 ноября, предварительное время – 16:30.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Мазур, Муравлев и Перепеченов судятся с «Мосхозторгом» с начала 2019 года. Предприниматели требуют от сети возмещения просроченной арендной платы и пеней. Арбитражный суд столицы в конце июня удовлетворил требования о выплате арендной платы, а также расходов, связанных с судебным процессом, - всего около 8 миллионов рублей.

Активное развитие сети «Мосхозторг» пришлось на 2015 год. Тогда эксперты связывали это со снижением ставок аренды в 2014 году. Магазины сети работают на лучших торговых улицах столицы, от Тверской до Нового Арбата.