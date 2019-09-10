РИАМО - 10 сен. Первое место в рейтинге станций Московского метрополитена и МЦК, которые оказались самыми востребованными среди пассажиров в дни празднования Дня города, заняла станция «ВДНХ», сообщается на сайте столичной подземки.

За два дня станцией воспользовались более 244 тысяч пассажиров. Это на 34% больше, чем в прошлом году.

«В этом году Выставка достижений народного хозяйства стала одной из центральных площадок празднования Дня города. Вместе с празднованием дня рождения столицы главная выставка страны отметила свой 80-летний юбилей. По этой причине одноименная станция в этом году оказалась самой популярной среди горожан и гостей столицы», - уточняется в сообщении.

Второй в рейтинге стала «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линии с суммарным пассажиропотоком в 241 тысячу пассажиров за два дня праздников, обогнав серебряного призера прошлого года — станцию «ВДНХ».

Третье место традиционно заняла станция «Площадь Революции», которой за выходные воспользовались более 149 тысяч пассажиров.

Всего за два дня празднования дня рождения столицы метрополитеном и МЦК воспользовались более 10,3 миллиона пассажиров. Это на треть больше, чем в обычные выходные дни.

Московский метрополитен стал одной из площадок празднования юбилея ВДНХ - на Кольцевой линии был запущен Тематический поезд «ВДНХ – 80 лет», а также в продажу поступили карты «Тройка», посвященные юбилею Выставке достижений народного хозяйства.

День города в столице отпраздновали 7 и 8 сентября. Для москвичей и гостей города было проведено множество мероприятий на любой вкус: мастер-классы, музыкальные концерты, спектакли, экскурсии, тематические фотозоны, спортивные соревнования и много другое. Также московское небо вечером озарили залпы праздничного салюта.