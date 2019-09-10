РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 сен. Повреждения опоры освещения устранили в поселке Нахабино подмосковного Красногорска по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале, что на фонарном столбе на улице Панфилова повис плафон.

«Работы по устранению повреждения опоры освещения на автомобильной дороге Аникеевка – Нахабино выполнены», – сказал начальник теруправления «Нахабино» Борис Соловьев.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.