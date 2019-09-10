РИАМО - 10 сен. Планируется, что в столице в конце 2019 года будут курсировать 300 электробусов, сейчас электробусы обслуживают 14 маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заммэра города, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов доложил об итогах работы транспортного комплекса в первую половину года.

«Московский парк электробусов – на сегодняшний день самый крупный в Европе. А используемые модели – одни из самых надежных и современных в мире. Ежедневно на линии выходят более 200 электробусов, из них 142 были поставлены в I полугодии 2019 года. До конца 2019 года их число должно вырасти до 300», — говорится в сообщении.

Электробусы обслуживают 14 маршрутов и уже перевезли 11 миллионов пассажиров, это 85 тысяч человек в день.

Использовать электробусы выгоднее, чем троллейбусы - затраты на эксплуатацию ниже на 10%. Срок службы электробусов составляет 15 лет на условиях сервисного контракта. Уровень вредных выбросов, шума и вибрации в салоне на 30% ниже по сравнению с автобусами. Коэффициент технической готовности у электробусов на 17,5% выше, чем у троллейбусов.

Что касается новых видов городской мобильности, то столица на первом месте в мире по объему автопарка каршеринга. Для москвичей работают 22,5 тысячи машин. В 2019 году прибавилось 8 тысяч авто. До конца 2019 года парк может увеличиться примерно на 5 тысяч машин. Ежедневно пользователи каршеринга совершают 140 тысяч поездок – в среднем восемь поездок на одном авто.

«Московский велопрокат – один из самых востребованных велопрокатов в мире. За I полугодие 2019 года пользователи совершили 2,2 миллиона поездок – на 500 тысяч (29%) больше, чем в I полугодии 2018 года», — добавляется в сообщении.

В городе работают 530 станций с 5,3 тысячи велосипедами, из них 100 станций на 1 тысячу велосипедов были открыты в 2019 году. Ежедневно пользователи велопроката совершают 30 тысяч поездок (восемь поездок на одном велосипеде в день).

В городе также можно взять в аренду 1 тысячу электросамокатов. За 6 месяцев пользователи совершили 140 тысяч поездок.

По поводу такси – среднее время подачи составляет 5 минут в часы пик. В Московском регионе действуют 132 тысячи разрешений на осуществление таксомоторных перевозок. Ожидается, что до конца 2019 года будет закуплено 10 тысяч новых машин такси. Ежедневно такси перевозит около 900 тысяч пассажиров.

В Москве действуют 82 тысячи резидентных разрешений на парковку, в том числе 13 тысяч выдано в I полугодии 2019 года. 98% оплаты парковок происходит с помощью мобильных сервисов. Приложением «Парковки Москвы» пользуются 2,3 миллиона человек.