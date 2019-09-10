РИАМО - 10 сен. В Москве завершили предварительное расследование по делу об организации незаконной банковской деятельности с доходом свыше 24 миллионов рублей, сейчас подпольные банкиры находятся под подписками о невыезде, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности», – сообщила заместитель начальника УИиОС Главного управления МВД России по столице Екатерина Гузь.

По данным следствия, злоумышленники занимались банковской деятельностью, не имея разрешения Центрального банка Российской Федерации, для этого они использовали счета разных фиктивных организаций.

«Фигуранты проводили операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, «транзиту» денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им фирм», - говорится в сообщении.

В итоге их задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Пятерым уже предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в Нагатинский районный суд Москвы.