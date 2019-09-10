РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 сен. Музыкальные исполнители Бьянка, Дмитрий Колдун, а также группа Backstage Girls выступят 14 сентября на Дне города в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, концерт начнется в 18:00, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

14 сентября городской округ Балашиха отметит свое 189-летие.

«Ко Дню города в Балашихе мы подготовили большую праздничную программу. На одной из главных сцен в микрорайоне Железнодорожный – на площади перед зданием администрации – пройдет концерт. Там выступит популярная певица Бьянка», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что концертная программа начнется в 18:00. Также выступят группа Backstage Girls, певец Дмитрий Колдун и другие.

Всего в рамках празднования Дня города в Балашихе организуют около 400 мероприятий. Завершится праздник большим салютом в 22:00.