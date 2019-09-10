РИАМО - 10 сен. В деревне Есипово городского округа Солнечногорск завершили строительство производственно-складского комплекса площадью более 7 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).

«В рамках проекта возведено два здания общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров. Застройщиком объекта выступает индивидуальный предприниматель», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В зданиях комплекса предусмотрены складские, производственные и административно-бытовые помещения.

На территории проведены все необходимые работы по благоустройству, обустроена стоянка на девять парковочных мест для грузового и легкового автотранспорта.