РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. В подмосковном Подольске в ходе проверки в трех торговых точках выявили завышенные цены на социально значимые продукты питания, в пяти отсутствовали маркировки на товарах питания, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник городского прокурора, младший советник юстиции Светлана Давлетшина.

Подольская городская прокуратура совместно со специалистами комитета по экономике администрации Подольска и Подольского теротдела теруправления Роспотребнадзора по Московской области по поручению прокуратуры региона провела проверку пяти торговых точек с продуктами питания. ООО «Тикад», ООО «Диануся», ООО «Лидер-СВ», ООО «Военторг-Ритэйл», ООО «ПКФ-АЛЛЮР» проверили на соблюдение законодательства в части формирования розничных цен на социально значимые продукты питания.

«В ходе проверки соблюдения требований при формировании розничных цен на социально значимые продукты питания установлено, что торговые предприятия ООО «ПКФ-АЛЛЮР», ООО «Диануся», ООО «Лидер-СВ» допустили рост торговой надбавки с января 2019 года на социально значимые продукты питания более чем на 30% в нарушение требований закона. В ходе проверки предприятия торговую надбавку на социально значимые продукты питания привели в соответствие с действующим законодательством, нарушения устранили», – сказала Давлетшина.

По ее словам, на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и за приобретение определенного количества которых субъекту торговли не допускается выплата вознаграждения.

Также в ходе проверки выявлена продукция без полной и достоверной информации о виде продукции, производителе, дате изготовления, сроков годности, условиях хранения. В связи с чем городская прокуратура в отношении директоров ООО «Диануся», ООО «Тикад», ООО «Военторг-Ритэйл», ООО «ПКФ АЛЛЮР», ООО «Лидер-СВ» возбудила дела об административном правонарушении, которые направила на рассмотрение в Подольский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области.