РИАМО - 10 сен. В Подмосковье в 2020 году планируют благоустроить 1338 дворов, список дворов опубликован на сайте министерства благоустройства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева ежегодно благоустраивают не менее 10% дворов Подмосковья. Всего в регионе 13067 дворов.

«Сформирован итоговый адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, включающий 1338 дворов, что составляет 10,2%», — говорится в сообщении.

Адресный перечень сформирован по итогам голосования на портале «Добродел» - 680 дворов – и по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти - 658 дворов.

Все адреса утверждены решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству.

Перечень дворов размещается на портале «Добродел», сайте министерства благоустройства Подмосковья, сайтах органов местного самоуправления.

Список дворов, которые благоустроят в 2020 году, можно посмотреть по ссылке.