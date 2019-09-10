РИАМО - 10 сен. За первую половину 2019 года по трем линиям столичной подземки запустили 336 вагонов поездов «Москва», что касается пригородного железнодорожного сообщения, всего в 2019 году планируют поставить 700 новых вагонов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов доложил об итогах работы транспортного комплекса в первой половине 2019 года.

«В I полугодии 2019 года на Краснопресненскую, Сокольническую и Некрасовскую линии метро вышли 336 современных вагонов «Москва». Всего в 2019 году планируется поставка 552 новых вагонов метро «Москва», — говорится в сообщении.

С 2010 года подвижной состав метро обновили на 53% - закупили 2749 новых вагонов.

«Активно обновляется и подвижной состав пригородного железнодорожного сообщения. С 2010 года парк обновлен на 56% – закуплено 2706 новых вагонов. В частности, в I полугодии 2019 года на линии вышли 270 новых вагонов. Всего в 2019 году планируется поставка 700 новых вагонов», — добавляется в сообщении.

По МЦД-1 и МЦД-2 будут курсировать 39 поездов «Иволга 2.0» (249 вагонов). Сейчас они проходят обкатку.

Кроме того, за 6 месяцев в Москве организовали 10,3 километра выделенных полос для общественного транспорта. Всего до конца года планируют обустроить 35,7 километра выделенных полос. Ежедневно выделенными полосами пользуются свыше 3,3 миллиона пассажиров, в том числе такси.

С начала года организовали четыре новых маршрута наземного транспорта, в том числе два ночных. Теперь в столице действуют 13 ночных маршрутов.

«Московский парк автобусов сегодня является самым молодым в Европе: средний возраст городского автобуса – 4,7 года. За последние годы он обновлен на 100%. В I полугодии 2019 года на маршруты вышли 595 новых автобусов. До конца 2019 года планируется поставка 813 новых рейсовых автобусов, а также 50 автобусов туристического класса», — отмечается в сообщении.

Парк трамваев обновили на 50%. За 6 месяцев 2019 года поставили 50 новых трамваев. До конца года поставят еще 40 трамваев.

В первой половине года в столице установили 106 остановочных павильонов нового образца. До конца года установят еще 1721 остановочный пункт.

Весь парк наземного транспорта работает без турникетов. Благодаря этому и выделенным полосам пассажиры экономят около 25 минут в пути. Бесконтактная система оплаты работает также на всех маршрутах наземного транспорта. Ею ежедневно пользуются более 20 тысяч пассажиров.

В программе лояльности «Тройки» участвуют 540 тысяч пассажиров.