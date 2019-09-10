РИАМО - 10 сен. Инвестор приступил к работам по благоустройству территории около нового ЖК Discovery на севере Москвы, предполагается выполнить озеленение, а также организовать зоны для детских игр и отдыха родителей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Работы проведут на участке площадью 1,7 гектара на пересечении улиц Дыбенко и Беломорской. Территорию облагородят в соответствии с концептом, подготовленным архитектурным бюро ADM. Специалисты работали над его созданием, ориентируясь на стилистические особенности архитектуры жилого комплекса и окружающей среды.

«Всего в рамках проекта благоустройства будет высажено более 120 деревьев и 40 кустарников, установлены детские игровые комплексы, создано несколько зон отдыха», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В настоящее время генеральный подрядчик выполняет устройство конструктивных слоев. По словам представителя инвестора – компании MR Group, завершить работы по благоустройству намечено во втором квартале 2020 года.

ЖК Discovery – новый архитектурный проект от известных бюро ADM и «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Корпуса ЖК названы в честь известных писателей-фантастов Кира Булычева, Александра Беляева, Рэя Брэдбери, Жюля Верна и Айзека Азимова. Каждый фантаст конструирует свой особый мир, в котором воплотились все динамичные и технологические мечты человечества.