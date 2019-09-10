РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 сен. Дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза и внедорожника произошло в районе улицы Победы в подмосковном Реутове, пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

ДТП произошло 9 сентября в 16:00 по адресу: городской округ Реутов, улица Победы, дом №30.

«Водитель транспортного средства «МКС 3501», двигаясь со стороны МКАД в направлении улицы Ленина по улице Победы при осуществлении экстренного торможения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении со стороны улицы Ленина по улице Победы в сторону МКАД автомобилем Toyota Land Cruiser», – говорится в сообщении.

В результате ДТП получил телесные повреждения несовершеннолетний пассажир внедорожника.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах. Прежде чем начать перестроение, поворот или разворот, убедитесь в том, что вас пропускают как водители, так и пешеходы.

«Лишь совместное соблюдение ПДД позволит избежать многих несчастных случаев на дороге. Залогом безопасной перевозки детей в автомобиле является не только наличие детских удерживающих устройств, соответствующих возрасту и весу ребенка, но и соблюдение дорожных правил водителем, который перевозит несовершеннолетнего пассажира» – заключается в материале.