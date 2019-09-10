РИАМО - 10 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников лесного хозяйства Подмосковья с предстоящим профессиональным праздником, он подчеркнул, что в последнее время в регионе проделали большую работу по восстановлению леса.

День работника леса отмечается в третье воскресенье сентября.

«Эта работа особенная, потому что из 43 тысяч квадратных километров территории Подмосковья 42% - это леса. Я считаю, что за последнее время проделана большая работа, связанная с восстановлением леса. В последнее время мы взяли курс на благоустройство лесных массивов, особенно тех, которые прилегают к нашим большим городам», - сказал Воробьев.

Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов отметил, что Московская область - ведущий регион страны в области лесного хозяйства.

«Леса Подмосковья исключительные, потому что в регионе колоссальная плотность населения. <…> Московская область - это ведущие федеральные организации: Авиалесоохрана, Рослесозащита, это организации лесоустройства, которые работают на территории Московской области», - добавил Клинов.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников подчеркнул, что нынешний сезон выдался сложным.

«Допустим, по пожарной ситуации он стал самым сложным за последние 7-8 лет как по количеству пожаров, так и по площадям. Но мы полностью справились, не допустили гибели людей», - подчеркнул Советников.

Он добавил, что сейчас предстоит большая работа по цифровизации услуг и очистке лесов от мусора.